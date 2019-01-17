Futbol: Spor Toto Süper Lig - Ligin 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar: Yarın: 20.30 Akhisarspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk 19 Ocak Cumartesi: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek 16.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya 19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy 20 Ocak Pazar: 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan 19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler 21 Ocak Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır 20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

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