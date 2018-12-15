Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 90+2 Soner Aydoğdu), Napoleoni (Dk. 67 Elia), Bajic (Dk. 67 Adebayor)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Rodrigues (Dk. 46 Selçuk İnan), Eren Derdiyok (Dk. 83 Linnes)

Goller: Dk. 18 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 30 Eren Derdiyok (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 31 Serdar Aziz, Dk. 45 Fernando (Galatasaray), Dk. 45 Emre Belözoğlu, Dk. 46 Mahmut Tekdemir, Dk. 74 Epureanu, Dk. 85 Caicara (Medipol Başakşehir)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

50. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Derdiyok, uygun şut açısı olmasına rağmen rakibini geçmeyi denedi. Az adamla yakalanan Medipol Başakşehir savunması, topu uzaklaştırarak tehlikeyi savuşturdu.

60. dakikada Mossoro ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Napoleoni, pasını yerden altıpas gerisindeki Bajic'e aktardı. Bosna Hersekli futbolcu, uygun durumda zayıf bir vuruş yapınca kaleci Muslera yatarak topun sahibi oldu.

71. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkteki Elia bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

81. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasında Serdar Aziz'in ıskaladığı top, ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Mossoro'da kaldı. Brezilyalı oyuncunun dar açıdan şutunda son anda araya giren Ozan Kabak, meşin yuvarlağı kornere yolladı.

82. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içi sağ çaprazda Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top Caicara'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan attığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

89. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında arka direkteki Onyekuru'nun bekletmeden vurduğu top, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.