THY- Euroleague
0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Medipol Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

15 Aralık 2018 Cumartesi 19:57
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Rodrigues, Eren Derdiyok

Goller: Dk. 18 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 30 Eren Derdiyok (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 31 Serdar Aziz, Dk. 45 Fernando (Galatasaray), Dk. 45 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

18. dakikada Medipol Başakşehir, mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası yayı gerisinden şutunu attı. Serdar Aziz'e de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

22. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı yerden sert bir şekilde altıpasa gönderdi. Orta şut karışımı topu kaleci Muslera yatarak önledi.

24. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top kaleci Mert Günok'tan döndü. Medipol Başakşehir savunması, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında Nidaye'nin arka direkte kafayla vurduğu top savunmadan sekti. Pozisyonu takip eden Ndiaye, kaleci Mert Günok'tan sıyrılmak sterken altıpas içinde yerde kaldı. Bunun üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. 30. dakikada penaltıyı kullanan Eren Derdiyok, topu kaleci Mert'in solundan ağlara gönderdi: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 19:57
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Medipol Başakşehir
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    1. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    2. Ukrayna'da savaş uçağı düştü!
    3. YPG'li teröristler mezarlarını..
    4. Hentbol: Toplu sonuç
    5. Kuzey Amerika'nın en büyüğü bulundu!..
    6. Voleybol Efeler Ligi
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. Cevizlibağ'daki tramvay kazası
    9. Turizm çalışanlarına TOKİ konutu
    10. Akıllı çocuk yaramaz mı olur?
    11. Türk jetleri vurdu! Çok sayıda..
    12. Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz..
    13. Karadavi'nin kızı ve damadının gözaltı..
    14. Hollanda'da 'Sarı Yelekliler' 13..
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    17. İstanbul'da gasp operasyonu
    18. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine..
    19. Hamas'tan önemli mesajlar! Kukla..
    20. Maçın ardından
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak