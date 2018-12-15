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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Atiker Konyaspor: 3 - Kasımpaşa: 2

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:12
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok (Dk. 21 Filipovic), Opanasenko, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Traore (Dk. 76 Yatabare), Milosevic (Dk. 41 Fofana), Jahovic

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Josue Sa, Sadiku, Eduok (Dk. 65 Koita), Tarkan Serbest (Dk. 65 Hakan Demir), Trezeguet, Diagne

Goller: Dk. 47, 73 Jahovic, Dk. 82 Fofana (Atiker Konyaspor), Dk. 69, 70 Diagne (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 13 Tarkan Serbest, Dk. 24 Ben Youssef, Popov (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 65 Veigneau, Dk. 82 Hakan Demir, Dk. 88 Koita (Kasımpaşa), Dk. 31 Diagne, Dk. 66 Filipovic (Atiker Konyaspor)


KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

47. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Defansın hatasını değerlendiren Jahovic, kaleciyi de çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-0

59. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

64. dakikada Tarkan Serbest'in ceza sahası çizgisinden çektiği şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topa iki hamlede sahip oldu.

69. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'nin vuruşunda defanstan dönen top Diagne'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

70. dakikada konuk ekip öne geçti. Popov'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Diagne, meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi: 1-2

73. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Hadziahmetovic'in ceza sahası içine gönderdiği topu Skubic kafayla Jahovic'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2

82. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı korner atışında Volkan Fındıklı topu altıpasa indirdi. Defansın uzaklaştırmaya çalıştırdığı meşin yuvarlağı Fofana ağlara gönderdi: 3-2

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:12
  1. Atiker Konyaspor
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig

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