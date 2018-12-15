Futbol: Spor Toto Süper Lig
Atiker Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)15 Aralık 2018 Cumartesi 17:04
Stad: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok (Dk. 21 Filipovic), Opanasenko, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Traore, Milosevic (Dk. 41 Fofana), Jahovic
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Josue Sa, Sadiku, Eduok, Tarkan Serbest, Trezeguet, Diagne
Sarı kartlar: Dk. 13 Tarkan Serbest, Dk. 24 Ben Youssef, Popov (İlk yarı bittikten sonra) (Kasımpaşa), Dk. 31 Diagne (Atiker Konyasor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Atiker Konyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.
4. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında, topa yükselen Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
11. dakikada Mbaye'nin pasında Trezeguet'in sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı uzaklaştırdı.
25. dakikada Traore'nin kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.
34. dakikada Opanasenko'nun ceza sahası içine gönderdiği topa dokunamayan Ömer Ali Şahiner'den seken top, Jahovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpas içinden vuruşunda top yandan auta gitti.
36. dakikada Eduok'un ceza yayı üzerinden plasesinde, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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