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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Demir Grup Sivasspor: 4 - MKE Ankaragücü: 0

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:39
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Samet Çavuş

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz (Dk. 81 Ziya Erdal), Uğur Çiftçi, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 66 Torje), Emre Kılınç, Robinho, Muhammet Demir (Dk. 74 Kone)

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç (Dk. 56 Cerci), Yalçın Ayhan (Dk. 7 Alihan Kubalas), Kone, Mehmet Sak, Faty, Sedat Ağçay, Bifouma, Putsila, İlhan Parlak, El Kabir

Goller: Dk. 43 ve 77 Robinho, Dk. 45 Muhammet Demir, Dk. 64 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Mehmet Sak, Dk. 71 El Kabir, Dk. 87 Bifouma, Dk. 87 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), Dk. 87 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendi.

48. dakikada Putsila'nın ceza yayı yakınlarından vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

59. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

64. dakikada Sivasspor farkı 3'e çıkardı. Muhammet Demir'in ara pasında topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sol çaprazdan aşırma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0

77. dakikada Sivasspor 4. golü buldu. Sağ kanattan ceza alanına giren Emre Kılınç'ın vuruşunda Altay Bayındır'ın uzaklaştırdığı top, Robinho'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun kale alanından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0

Mücadele, Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:39
  1. Ankaragücü
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG

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