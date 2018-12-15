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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Demir Grup Sivasspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:35
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Samet Çavuş

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Emre Kılınç, Robinho, Muhammet Demir

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan (Dk. 7 Alihan Kubalas), Kone, Mehmet Sak, Faty, Sedat Ağçay, Bifouma, Putsila, İlhan Parlak, El Kabir

Goller: Dk. 43 Robinho, Dk. 45 Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor)


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada soldan şekillenen Demir Grup Sivasspor atağında Muhammet Demir, topu ceza sahasına gönderdi. Kone, kale alanındaki Hakan Arslan'dan önce araya girerek meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

19. dakikada Faty'in ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören pozisyondan şutunda kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle kontrol etti.

22. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza yayı civarından hafif sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.

28. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında ceza alanında topla buluşan Robinho'nun sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda kaleci Altay Bayındır, gole izin vermedi.

40. dakikada Douglas'ın sağdan ceza alanına gönderdiği topu son olarak arka direkte önünde bulan Robinho'nun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Sivasspor, 43. dakikada golü buldu. Douglas'ın sağdan ceza alanına pasında meşin yuvarlağı önüne alan Muhammet Demir, Alihan Kubalas'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Robinho, topu filelerle buluşturdu: 1-0

Sivasspor 44. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın ceza alanına pasında topla buluşan Muhammet Demir'in penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, 2-0 sona erdi.


- Sarı-lacivertli taraftarlardan "çıplak" destek


Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü maçını izlemek için otobüslerle Ankara'dan gelen konuk ekip taraftarları, kendileri için kale arkası tribününde ayrılan bölümü büyük oranda doldurdu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, dondurucu soğukta kıyafetlerini çıkararak takımlarını kısa bir süre bu şekilde destekledi. Öte yandan Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki skorbordda hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 14:35
  1. Ankaragücü
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG

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