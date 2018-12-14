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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Göztepe: 0 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)

14 Aralık 2018 Cuma 21:29
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok

Göztepe: Beto, Alpaslan Öztürk, Reis, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Poko, Celso Borges, Yasin Öztekin, Castro, Jerome

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Vergini, Chedjou, Cengiz Umut Meraş, Lima, Badji, Aytaç Kara, Latovlevici, Saivet, Umut Nayir

Sarı kart: Dk. 38 Aytaç Kara (Bursaspor)


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Göztepe-Bursaspor maçının ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.

9. dakikada Latovlevici'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Saivet'in kaleye göndermek istediği topu kaleci Beto uzaklaştırdı.

26. dakikada Saivet'in ceza alanı dışından attığı şutta, kaleci Beto topu kontrol etti.

28. dakikada sol kanattan Halil'in yaptığı ortada, savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Castro'nun ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lima'nın şutunda, kaleci Beto topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 21:29
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