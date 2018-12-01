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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2

01 Aralık 2018 Cumartesi 21:26
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Kayserispor: Lung, Lopes, Levent Gülen, Sapunaru (Dk. 59 Mert Özyıldırım), Kana Bıyık, Varela (Dk. 85 Asamoah Gyan), Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç (Dk. 71 Bilal Başacıkoğlu), Umut Bulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Toure, Hüseyin Türkmen, Novak, Olcay Şahan (Dk. 74 Ekuban), Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 90+5 Batuhan Artarslan), Yusuf Yazıcı, Rodallega (Dk. 90+7 Amiri)

Goller: Dk. 82 Ekuban, Dk. 90+8 Amiri (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Sapunaru, Dk. 65 Mert Özyıldırım, Dk. 80 Mensah, Dk. 82 Şamil Çinaz, Dk. 84 Lopes (Kayserispor), Dk. 70 Pereira (Trabzonspor)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yendi.

51. dakikada Şamil Çinaz'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Lopes'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı uzanarak kontrol etti.

54. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Yusuf Yazıcı, direkt kaleyi düşündü. Kaleci Lung, uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

64. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Pereira, pasını ceza sahası içerisindeki Olcay Şahan'a aktardı. Olcay'ın pasında altıpasın önündeki Abdülkadir Ömür bekletmeden topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

77. dakikada paslarla ceza alanına giren Trabzonspor'da çizgiye inen Novak, topu uygun pozisyondaki Yusuf Yazıcı'ya çıkardı. Altıpas önünde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın sert vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı çeldi.

82. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kayserispor yarı alanında atak yönüne göre sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta topun başına Sosa geçti. Sosa'nın ceza sahasına gönderdiği topa savunmanın arasından iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

90. dakikada Mensah'ın ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Bilal Başacıkoğlu, kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda Umut Bulut'a pas attı. Sol köşede topu kontrol eden Umut Bulut'un vuruşunda, üst direğe de çarpan meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır kornere attı.

90+8. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Kayserispor savunmasındaki Mert Özyıldırım'ın hatasında ceza sahasında topu kontrol eden Amiri, kaleci Lung'la karşı karşıya kaldı. Amiri, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

Karşılaşma, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 21:26
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