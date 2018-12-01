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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

01 Aralık 2018 Cumartesi 20:06
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Kayserispor: Lung, Lopes, Levent Gülen, Sapunaru, Kana Bıyık, Varela, Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Toure, Hüseyin Türkmen, Novak, Olcay Şahan, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Yusuf Yazıcı, Rodallega

Sarı kart: Dk. 21 Sapunaru (Kayserispor)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

16. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Olcay Şahan, ceza yayı önünde bekleyen Yusuf Yazıcı'ya pasını çıkardı. Topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibine çarparak auta çıktı.

22. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışı kullanan Sosa'nın sert vuruşunda, top sol kale direğine çarparak auta gitti.

26. dakikada Mensah'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

30. dakikada Kayserispor atağında Lopes'in ceza sahasına ortasında Levent Gülen'in sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti.

31. dakikada Umut Bulut'un savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Chery, kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldı. Chery, topa vurmakta gecikince Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

39. dakikada rakiplerini geçen Yusuf Yazıcı'nın ceza yayı önünden vuruşunda, top üstten auta çıktı.

41. dakikada Levent Gülen'in ceza sahasına ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 20:06
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