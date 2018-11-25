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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1

25 Kasım 2018 Pazar 21:12
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Toure, Hüseyin Türkmen, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür (Dk. 90+2 Olcay Şahan), Nwakaeme (Dk. 72 Ekuban), Yusuf Yazıcı (Dk. 84 Hasan Batuhan Artarslan), Rodallega

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla (Dk. 90 Yiğithan Güveli), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 59 Mehmet Ekici), Eljif Elmas, Ayew, Valbuena (Dk. 73 Barış Alıcı), Frey, Slimani

Goller: Dk. 50 Novak, Dk. 75 Sosa (Trabzonspor) Dk. 82 Frey (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 25 Slimani, Dk. 87 Frey, Dk. 90+5 Yiğithan Güveli (Fenerbahçe) Dk. 87 Onazi, Dk. 90 Pereira, Dk. 90+4 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

49. dakikada Valbuena'nın ceza yayının sol tarafından kullandığı serbest vuruşta, top üsten auta gidecek.

50. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Pereira'nın sağ taraftan ortasında, altıpas içinde iyi yükselen Novak, Ayew'in üzerinden kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

53. dakikada savunmadan dönen topu ceza yayı içinde Onazi kaleye gönderdi ancak kaleci Harun Tekin, sağ tarafına doğru gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada orta alandan aldığı top ile ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

59. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza alanı içinde Novak, rakiplerinden sıyrılarak kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun şutunda top açıyı daraltan Harun Tekin'in üzerinden auta çıktı.

61. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Harun Tekin'in üzerinden top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

74. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Harun Tekin'in kontrol edemediği top direğin yanından kornere çıktı.

75. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sosa, ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, top sol üst köşesinden filelerle buluştu: 2-0

82. dakikada Fenerbahçe, farkı 1'e indirdi. Ayew'in soldan ortasında Mehmet Ekici, Frey'in önüne topu çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

87. dakikada Frey'in ceza yayı gerisinden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale ettiği top üst direkten döndü.

Karşılaşma, bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 21:12
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