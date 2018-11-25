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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kasımpaşa: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0

25 Kasım 2018 Pazar 21:12
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Özgür Çek, Josue Sa (Dk. 87 Hakan Demir), Tarkan Serbest, Eduok (Dk. 89 Hasan Bilal), Pavelka, Trezeguet, Diagne (Dk. 90+1 Mustafa Ethem Erboğa)

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş (Dk. 59 Rahman Buğra Çağıran), Murat Yıldırım, Ahmet Ildız (Dk. 78 Ömer Şişmanoğlu), Aleksic, Pereira (Dk. 69 Eren Tozlu), Adem Büyük, Boutaib

Goller: Dk. 6 (Penaltıdan) ve 84 Diagne, Dk. 57 Josue Sa (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 85 Diagne, Dk. 90+2 Veysel Sarı (Kasımpaşa), Boutaib (Maç bittikten sonra) (Evkur Yeni Malatyaspor)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

47. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan altıpasa gönderdiği topta kaleci Farnolle yatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Dönen topta ceza sahası içinde Pavelka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

51. dakikada Boutaib'in indirdiği meşin yuvarlakla ceza sahasına giren Adem Büyük rakibinden sıyrılmak isterken top, Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpas gerisinden karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

55. dakikada Pavelka'nın pasında Evkur Yeni Malatyaspor yarı alanının ortalarında topla buluşan Eduok, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun karşı karşıya çektiği şutta kalesini terk eden Farnolle'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

57. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Eduok'un sağdan kullandığı köşe atışında arka direkte yükselen Josue Sa'nın kafa vuruşunda top, sol köşeden filelerle buluştu: 2-0

67. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Pereira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden dışarı çıktı.

81. dakikada Adem Büyük'ün yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

84. dakikada ev sahibi 3 farklı üstünlük yakaladı. Orta alanda Tarkan Serbest'ten aldığı pasla ilerleyen Diagne, ceza sahası dışında önünü boşalttıktan sonra ceza yayı içinden plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Farnolle'un solundaki direğe çarparak filelerle buluştu: 3-0

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Kasımpaşa karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 21:12
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  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig

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