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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kasımpaşa: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

25 Kasım 2018 Pazar 20:04
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Özgür Çek, Josue Sa, Tarkan Serbest, Eduok, Pavelka, Trezeguet, Diagne

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Ahmet Ildız, Aleksic, Pereira, Adem Büyük, Boutaib

Gol: Dk. 6 Diagne (Penaltıdan) (Kasımpaşa)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Eduok'un sol çaprazdan çektiği şutta Murat Yıldırım'ın ceza sahası içinde topa koluyla müdahale ettiğine hükmeden hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. 6'ncı dakikada Diagne'nin kullandığı penaltıda top, kaleci Farnolle'un solundan ağlarla buluştu: 1-0

9. dakikada Sadık Çiftpınar'ın uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Eduok'un ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Farnolle yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

16. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda Trezeguet, Ahmet Ildız'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, mücadelede ikinci kez penaltı kararı verdi. 18'inci dakikada Trezeguet'nin kullandığı penaltıda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boutaib'in pasıyla ceza sahasının uzak köşesinde meşin yuvarlağı kontrol ederek açısını düzelten Adem Büyük, plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin solundan auta gitti.

27. dakikada Kasımpaşa ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Tarkan Serbest'ten aldığı pasla ceza sahasına giren Diagne'nin dar açıdan şutunda top, kaleci Farnolle'dan geri geldi. Pozisyonu takip eden Eduok'un ceza alanında yaptığı vuruşta Sadık Çiftpınar yatarak araya girdi. Ardından oluşan karambolde Josue Sa'nın kafayla gönderdiği topu önünde bulan Diagne'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Kalan dakikalarda iki takım da rakip kalede etkili olamadı ve karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 20:04
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig

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