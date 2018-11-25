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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

25 Kasım 2018 Pazar 19:55
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Toure, Hüseyin Türkmen, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Yusuf Yazıcı, Rodallega

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani

Sarı kart: Dk. 24 Slimani (Fenerbahçe)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada ceza alanına doğru sokulan Yusuf Yazıcı'nın şutunda kaleci Harun Tekin'i geçen top üst direğe çarparak auta çıktı.

10. dakikada Rodallega'nın pasında ceza yayı çizgisinin hemen yanından Nwakaeme'nin şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

18. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Slimani'nin indirdiği topu Valbuena kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

25. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajda bulunan Slimani topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 26. dakikada Rodallega'nın kullandığı penaltı atışında, kaleci Harun Tekin sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

30. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında, Novak'ın kafa ile çıkardığı topu, Rodallega da kafa vuruşuyla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

45+2. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın sert şutunda, kaleci Harun Tekin, güçlükle topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.


Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 19:55
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