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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Akhisarspor: 2 - Bursaspor: 1 (İlk yarı)

25 Kasım 2018 Pazar 17:01
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Güray Vural, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Onur Ayık, Josue, Barbosa, Manu

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Burak Kapacak (Dk. 28 Mehmet Umut Nayir), Saivet, Latovlevici, Tunay Torun

Goller: Dk. 8 Manu, Dk. 39 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 45+2 Mehmet Umut Nayir (Bursaspor)

Sarı kart: Dk. 30 Latovlevici (Bursaspor)


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Akhisarspor-Bursaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada Akhisarspor, Manu ile öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Barbosa'nın ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlağı arka direkteki Onur Ayık, altıpas içinde uygun durumdaki Manu ile buluşturdu. Manu da topu filelere gönderdi: 1-0

32. dakikada Bursaspor'da Tunay Torun'un sağ çapraz pozisyonda ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

37. dakikada Bursaspor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Latovlevici'nin direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Fatih Öztürk yumruklayarak uzaklaştırdı.

39. dakikada Akhisarspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Lopes'in ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Onur Ayık, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

45+2. dakikada Bursaspor farkı bire indirdi. Tunay Torun'un ceza sahası dışından sağ köşeden içeriye ortasında altıpas üzerinde Mehmet Umut Nayir, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1

Akhisarspor, müsabakanın ilk devresini 2-1 önde tamamladı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 17:01
  1. Akhisarspor
  2. Bursaspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

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