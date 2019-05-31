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Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

- Hatayspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 1- Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak Süper Lig'e yükseldi

31 Mayıs 2019 Cuma 00:51
Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali


Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Hatayspor: Akın Alkan, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 46 Hamza Gür), Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez (Dk. 69 Korkishko), Diallo (Dk. 118 Tom Silva), Selim Ilgaz (Dk. 100 Nimaga), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Yalçın Kılınç, Uğur Arslan Kuru (Dk. 95 Ahmet Kesim), Mehmet Erdem Uğurlu, Segbefia (Dk. 115 Kerim Avcı), Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan (Dk. 100 Jefferson), Bjarnason, Erhan Çelenk (Dk. 81 Igor), Poepon

Goller: Dk. 45 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 82 Mirkan Aydın (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Poepon, Dk. 64 Erhan Çelenk, Dk. 68 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 69 Mesut Çaytemel, Dk. 80 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükseldi

46. dakikada Selim Ilgaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasına, Caner Hüseyin Bağ'ın altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

57. dakikada Gazişehir Gaziantep tehlikeli geldi. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Gökhan Alsan, pasını bekletmeden Poepon'a çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Ardından Hatayspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

82. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Diallo'nun sağ çaprazdan ortasında Selim Ilgaz topu göğsüyle Gökhan Karadeniz'in önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay'dan döndü. Pozisyonu takip eden Mirkan Aydın, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

90+4. dakikada Hatayspor ikinci gole çok yaklaştı. Korkishko'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Mirkan Aydın'ın kafa vuruşunda, Mehmet Erdem topu çizgi üzerinde göğsüyle çıkartarak gole izin vermedi. Ardından yaşanan karambolde Mirkan'ın şutunda ise meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

İki takımın pozisyona girmekte zorlandığı uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.


- Penaltılar


Gazişehir Gaziantep'te Poepon, Jefferson, Kerim Avcı, Mehmet Erdem Uğurlu ve Ahmet Kesim penaltı vuruşlarını gole çevirdi.

Hatayspor'da ise Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın ve Korkishko penaltı vuruşlarını golle sonuçlandırırken, Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı auta attı.

Penaltı atışları sonucunda Hatayspor'a 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Lig'e yükselen taraf oldu.


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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 00:51
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