Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali - Hatayspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 1 (İlk yarı)



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Hatayspor: Akın Alkan, Mehmet Tayfun Dingil, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Diallo, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Yalçın Kılınç, Uğur Arslan Kuru, Mehmet Erdem Uğurlu, Segbefia, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan, Bjarnason, Erhan Çelenk, Poepon Gol: Dk. 45 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Gazişehir Gaziantep, Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 16. dakikada Gazişehir Gaziantep gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Erhan Çelenk, son çizgiden ortasını yaptı. Ceza sahasına koşu yapan Gökhan Alsan'ın altıpasın gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 29. dakikada sağ kanatta 2 rakip oyuncudan şık bir şekilde sıyrılan Selim Ilgaz, son çizgiden ceza sahasına ortasını gönderdi. Kaleye yönelen topu Günay Güvenç kornere tokatlamak istedi ancak üst direkten seken meşin yuvarlak altıpas içine düştü. Gazişehir Gaziantep savunmasında Oğuz Ceylan kafayla topu kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu. 45. dakikada Gazişehir Gaziantep öne geçti. Sol çizgide topla ilerleyen Bjarnason, rakibinden sıyrıldıktan sonra çaprazdan ceza alanına yöneldi. Ceza sahasına girmeden diğer rakibinden de sıyrılan İzlandalı futbolcu, ortasını yaptı. Gökhan Alsan'ın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısını Gazişehir Gaziantep 1-0 üstün tamamladı.



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