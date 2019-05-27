Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off - Osmanlıspor: 2 - Gazişehir Gaziantep: 0- İlk maçı 2-0 kazanan Gazişehir Gaziantep, penaltı atışlarında Osmanlıspor'a 9-8 üstünlük sağlayarak finalde Hatayspor'un rakibi oldu



Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş

Osmanlıspor: Karcemarskas, Ayuk, Numan Çürüksu, Mehmet Yiğit (Dk. 106 Ndiaye), Muhammed Bayır (Dk. 105+2 Okan Deniz), Hasan Kılıç, Mathew, Mertan Caner Öztürk (Dk. 46 Sinan Kurt), Burhan Eşer, Todorovic (Dk. 62 Ali Eren İyican), Magaye Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Yalçın Kılınç, Uğur Arslan Kuru, Mehmet Erdem Uğurlu, Segbefia, Kenan Özer (Dk. 68 Del Valle), Gökhan Alsan (Dk. 78 Kerim Avcı), Bjarnason, Erhan Çelenk (Dk. 83 Sow), Oğulcan Çağlayan (Dk. 111 Jefferson) Goller: Dk. 18 Mehmet Yiğit, Dk. 65 Sinan Kurt (Osmanlıspor) Sarı kartlar: Dk. 11 Mehmet Yiğit, Dk. 52 Magaye, Dk. 70 Mathew, Dk. 84 Muhammed Bayır, Dk. 104 Ayuk, Ndiaye (Penaltı atışı sonrası) (Osmanlıspor), Dk. 41 Yalçın Kılınç, Dk. 64 Kenan Özer, Dk. 79 Bjarnason, Dk. 96 Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep)



ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Gazişehir Gaziantep, normal süre ve uzatma bölümünü 2-0 geride tamamladığı rövanş maçında, Osmanlıspor'a penaltı atışlarında 9-8 üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Osmanlıspor, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Eryaman Stadı'nda Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. 18. dakikada Osmanlıspor 1-0 öne geçti. Magaye'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Mehmet Yiğit, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0. Osmanlıspor, soyunma odasına 1-0 önde gitti. 65. dakikada başkent temsilcisi skoru 2-0 yaptı. Burhan Eşer, sol çaprazdan ceza sahasına girmek üzereyken Kenan Özer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sinan Kurt'un vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanında filelerle buluştu: 2-0. Karşılaşmanın normal süresi Osmanlıspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İlk maçı Gazişehir Gaziantep 2-0 kazandığı için uzatmalara geçildi. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında Osmanlıspor'a 9-8 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, finalde Hatayspor'un rakibi oldu. Öte yandan, VAR sistemindeki teknik arıza nedeniyle karşılaşma 10 dakika gecikmeli başladı. Karşılaşmayı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de izledi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.