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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- İstanbulspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 0

04 Mayıs 2019 Cumartesi 18:58
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Cem Özbay

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal (Dk. 78 Umut Kaya), Muhsin Yıldırım, Etoga, Ali Aytemur, Abdullah Balıkuv, Arif Morkaya, Muhammed Demirci, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 54 Ali Dere), Cajic, Görkem Güven (Dk. 68 Muhammed Enes Durmuş), Perovic

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Berk Kervankıran, Sezer Gündüz, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Doğukan Sabih Toksöz, Fatih Kızılay (Dk. 54 Fatih Tultak), Emre Eser, Oğuz Eken (Dk. 86 Batuhan Kurt), Ahmet Karadayı (Dk. 72 Arif Bostancı)

Gol: Dk. 63 Görkem Güven (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 64 Cajic (İstanbulspor)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.


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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 18:58
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