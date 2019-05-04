Futbol: Spor Toto 1. Lig - İstanbulspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 0



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakemler: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Cem Özbay İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal (Dk. 78 Umut Kaya), Muhsin Yıldırım, Etoga, Ali Aytemur, Abdullah Balıkuv, Arif Morkaya, Muhammed Demirci, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 54 Ali Dere), Cajic, Görkem Güven (Dk. 68 Muhammed Enes Durmuş), Perovic Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Berk Kervankıran, Sezer Gündüz, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Doğukan Sabih Toksöz, Fatih Kızılay (Dk. 54 Fatih Tultak), Emre Eser, Oğuz Eken (Dk. 86 Batuhan Kurt), Ahmet Karadayı (Dk. 72 Arif Bostancı) Gol: Dk. 63 Görkem Güven (İstanbulspor) Sarı kart: Dk. 64 Cajic (İstanbulspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.



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