Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Adana Demirspor: 3 - Ümraniyespor: 111 Nisan 2019 Perşembe 21:24
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Koray Gençerler, Serdar Diyadin, Özgür Ertem
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kaan Kanak, Rassoul, Süleyman Koç, Semih Güler, Erdal Öztürk, Levent Ayçiçek (Dk. 71 Vedat Bora), Berk Yıldız, Hamidou Traore, Pote (Dk. 63 Legear), Gladky (Dk. 80 Kage)
Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl (Dk. 24 Tarık Tekdal), Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Yasir Subaşı, Vasilogiannis (Dk. 59 Atabey Çiçek), Muhammed Gönülaçar, Dialiba (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Leandrinho
Goller: Dk. 32 Berk Yıldız, Dk. 74 Gladky, Dk. 75 Erdal Öztürk (Adana Demirspor), Dk. 65 Timur Temeltaş (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Gladky (Adana Demirspor), Dk. 44 Dialiba, Dk. 54 Tarık Tekdal, Dk. 89 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig 27. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-1 yendi.
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