Futbol: Spor Toto 1. Lig - Adana Demirspor: 3 - Ümraniyespor: 1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Koray Gençerler, Serdar Diyadin, Özgür Ertem Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kaan Kanak, Rassoul, Süleyman Koç, Semih Güler, Erdal Öztürk, Levent Ayçiçek (Dk. 71 Vedat Bora), Berk Yıldız, Hamidou Traore, Pote (Dk. 63 Legear), Gladky (Dk. 80 Kage) Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl (Dk. 24 Tarık Tekdal), Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Yasir Subaşı, Vasilogiannis (Dk. 59 Atabey Çiçek), Muhammed Gönülaçar, Dialiba (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Leandrinho Goller: Dk. 32 Berk Yıldız, Dk. 74 Gladky, Dk. 75 Erdal Öztürk (Adana Demirspor), Dk. 65 Timur Temeltaş (Ümraniyespor) Sarı kartlar: Dk. 43 Gladky (Adana Demirspor), Dk. 44 Dialiba, Dk. 54 Tarık Tekdal, Dk. 89 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig 27. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-1 yendi.

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