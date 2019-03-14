Futbol: Spor Toto 1. Lig - Ligin 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar: Yarın: 19.00 Eskişehirspor-Altınordu: Mert Güzenge 16 Mart Cumartesi: 13.30 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar 13.30 Birevim Elazığspor-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu 16.00 Giresunspor-İstanbulspor: Burak Şeker 16.00 Osmanlıspor-Hatayspor: Süleyman Abay 17 Mart Pazar: 13.30 Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor: Atilla Karaoğlan 13.30 Altay-Kardemir Karabükspor: Muhammet Ali Meteoğlu 16.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok: Yasin Kol 16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Emre Malok

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