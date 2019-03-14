Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Ligin 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı14 Mart 2019 Perşembe 12:47
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Eskişehirspor-Altınordu: Mert Güzenge
16 Mart Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar
13.30 Birevim Elazığspor-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Giresunspor-İstanbulspor: Burak Şeker
16.00 Osmanlıspor-Hatayspor: Süleyman Abay
17 Mart Pazar:
13.30 Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor: Atilla Karaoğlan
13.30 Altay-Kardemir Karabükspor: Muhammet Ali Meteoğlu
16.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok: Yasin Kol
16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Emre Malok
YORUM YAZ