Futbol: Spor Toto 1. Lig - Hatayspor: 4 - Eskişehirspor: 0



Stat: Antakya Atatürk Hakemler: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Kamil Çetin Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 70 Korkishko), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın (Dk. 62 Hamza Gür), Sadi Karaduman, Diallo (Dk. 86 Nimaga), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ Eskişehirspor: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Kamal Issah (Dk. 66 Alperen Kocabaş), Milinkovic, Erdal Akdarı, Furgan Polat, Sekidika, Hakan Aslantaş (Dk. 76 Mehmet Feyzi Yıldırım), Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Sissoko), Ferhat Kiraz Goller: Dk. 2 Caner Hüseyin Bağ, Dk.16 Mirkan Aydın, Dk. 73 ve 85 Hamza Gür (Hatayspor) Sarı kartlar: Dk. 57 Sadi Karaduman, Dk. 65 Gökhan Karadeniz, Dk. 80 Mesut Çaytemel (Hatayspor), Dk. 73 Hakan Aslantaş (Eskişehirspor)

HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Hatayspor, sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendi. Karşılaşmanın 85. dakikasında, Eskişehirspor kalecisi Melih Ağa, Hataysporlu Mesut Çaytemel'in kullandığı penaltı atışını kurtardı ancak kaleciden dönen topu Hamza Gür tamamlayarak meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu.

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