Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Boluspor: 0 - Adanaspor: 123 Şubat 2019 Cumartesi 15:33
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Cem Özbay
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Burak Bekaroğlu (Dk. 46 Dimov), Ümit Kurt, Hayrullah Bilazer, Akabueze, İshak Çakmak, Sebaihi (Dk. 46 Mustafa Batuhan Altıntaş), Guido Koçer, Mustafa Durak, Vukadinoviç (Dk. 72 Burak Asan)
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, Onur Akbay, Digao, Bumba (Dk. 83 Feczesin), Bagayoko (Dk. 72 Furkan Özçal), Kone (Dk. 64 Ahmet Dereli), Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı
Gol: Dk. 90 Hakan Barış (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Guido Koçer, Dk. 85 Burak Asan, Dk. 90 Mustafa Durak (Boluspor), Dk. 90 Digao (Adanaspor)
BOLU AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yendi.
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