Futbol: Spor Toto 1. Lig Afjet Afyonspor: 0 - Adanaspor: 3

Stat: Afyonkarahisar Zafer Hakemler: Sarper Barış Saka, Habip Tiryaki, Ali Can Alp Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Onur Ramazan Toprak (Dk. 63 Ajeti), Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter (Dk.74 Aykut Uluç), Cenk Güvenç, Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Ersel Aslıyüksek (Dk.81 Musa Araz), Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, İhsan Uğur Göktaş, Hakan Barış (Dk.67 Abdülkadir Özdemir), Ahmet Dereli (Dk.79 Feczesin), Bumba, Bagayoko, Kone (Dk.88 Doğanay Kılıç), Özkan Taştemur, Eren Keleş Goller: Dk.47 Ahmet Dereli, Dk.68, 84 Kone (Adanaspor) Sarı kartlar: Dk.18 Hakan Barış, Dk.76 Göksu Alhas (Adanaspor)

AFYONKARAHİSAR (AA) -Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-0 mağlup etti.





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