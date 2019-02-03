Futbol: Spor Toto 1. Lig
Afjet Afyonspor: 0 - Adanaspor: 303 Şubat 2019 Pazar 18:24
Stat: Afyonkarahisar Zafer
Hakemler: Sarper Barış Saka, Habip Tiryaki, Ali Can Alp
Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Onur Ramazan Toprak (Dk. 63 Ajeti), Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter (Dk.74 Aykut Uluç), Cenk Güvenç, Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Ersel Aslıyüksek (Dk.81 Musa Araz), Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, İhsan Uğur Göktaş, Hakan Barış (Dk.67 Abdülkadir Özdemir), Ahmet Dereli (Dk.79 Feczesin), Bumba, Bagayoko, Kone (Dk.88 Doğanay Kılıç), Özkan Taştemur, Eren Keleş
Goller: Dk.47 Ahmet Dereli, Dk.68, 84 Kone (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk.18 Hakan Barış, Dk.76 Göksu Alhas (Adanaspor)
AFYONKARAHİSAR (AA) -Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-0 mağlup etti.
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