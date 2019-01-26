Futbol: Spor Toto 1. Lig - Boluspor: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0



Stat: Bolu Atatürk Hakemler: Mert Güzenge, Ahmet Şimşek, Muhammet Yumak Boluspor: Gökhan Değirmenci, Mamadou Diarra, Umut Gündoğan, Sebaihi (Dk. 68 Yusuf Emre Gültekin), Akabueze (Dk. 68 Burak Asan), Özgür Can Özcan (Dk. 77 Batuhan Altıntaş), Guido Koçer, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan, Idrissa Diarra, Onur Alsu, Murathan Özen (Dk. 71 Enes Batın Kaplan), Lamine Diarra, Hebat Alan, İzzet Topatar (Dk. 86 Ahmet Can Aslan), Salih Polatdemir, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir, Erhan Çinar (Dk. 46 Eren Çinkılınç) Goller: Dk. 11 Mustafa Durak, Dk. 17 Özgür Can Özcan, Dk. 90+2 Batuhan Altıntaş (Boluspor) Sarı kart: Dk. 77 Idrissa Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)

BOLU (AA) - Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-0 yendi.

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