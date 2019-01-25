Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Gençlerbirliği: 0 - Altınordu: 225 Ocak 2019 Cuma 21:03
Stat: Osmanlı
Hakemler: Burak Şeker, Kamil Çetin, Gökhan Barcın
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 22 Arnason), Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan (Dk. 84 Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Matei, Sessegnon, Nadir Çiftçi (Dk. 80 Stancu), Mert Nobre
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Muhammet Mert (Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı), David Deniz Kılınç (Dk. 46 Okan Derici), Mehmet Murat Uçar, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 73 Anıl Koç), Sefa Yılmaz
Goller: Dk. 81 Muhammed Mert, Dk. 90+2 Anıl Koç (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 54 Hasan Hatipoğlu, Dk. 61 Okan Derici, Dk. 90+1 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 75 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)
ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Altınordu, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
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