Futbol: Spor Toto 1. Lig - Gençlerbirliği: 0 - Altınordu: 2



Stat: Osmanlı Hakemler: Burak Şeker, Kamil Çetin, Gökhan Barcın Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 22 Arnason), Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan (Dk. 84 Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Matei, Sessegnon, Nadir Çiftçi (Dk. 80 Stancu), Mert Nobre Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Muhammet Mert (Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı), David Deniz Kılınç (Dk. 46 Okan Derici), Mehmet Murat Uçar, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 73 Anıl Koç), Sefa Yılmaz Goller: Dk. 81 Muhammed Mert, Dk. 90+2 Anıl Koç (Altınordu) Sarı kartlar: Dk. 54 Hasan Hatipoğlu, Dk. 61 Okan Derici, Dk. 90+1 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 75 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği) ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Altınordu, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.



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