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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Ligin 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

17 Ocak 2019 Perşembe 11:45
Futbol: Spor Toto 1. Lig


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 18. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor: Alper Çetin

19 Ocak Cumartesi:

13.30Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: Atilla Karaoğlan

16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Osmanlıspor-Boluspor: Süleyman Abay

20 Ocak Pazar:

13.30Hatayspor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç

13.30Ümraniyespor-Altay: Zorbay Küçük

16.00Eskişehirspor-Giresunspor: Onur Özütoprak

19.00Altınordu-Balıkesirspor Baltok: Murat Erdoğan

21 Ocak Pazartesi:

19.00Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor: Erkan Engin


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:45
  1. 18. hafta
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  3. hakemler
  4. Spor Toto 1. Lig

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