Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Ligin 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı17 Ocak 2019 Perşembe 11:45
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 18. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor: Alper Çetin
19 Ocak Cumartesi:
13.30Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: Atilla Karaoğlan
16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Osmanlıspor-Boluspor: Süleyman Abay
20 Ocak Pazar:
13.30Hatayspor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç
13.30Ümraniyespor-Altay: Zorbay Küçük
16.00Eskişehirspor-Giresunspor: Onur Özütoprak
19.00Altınordu-Balıkesirspor Baltok: Murat Erdoğan
21 Ocak Pazartesi:
19.00Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor: Erkan Engin
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