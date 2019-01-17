Futbol: Spor Toto 1. Lig - Ligin 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 18. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar: Yarın: 19.00Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor: Alper Çetin 19 Ocak Cumartesi: 13.30Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: Atilla Karaoğlan 16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu 16.00 Osmanlıspor-Boluspor: Süleyman Abay 20 Ocak Pazar: 13.30Hatayspor-Gençlerbirliği: Kutluhan Bilgiç 13.30Ümraniyespor-Altay: Zorbay Küçük 16.00Eskişehirspor-Giresunspor: Onur Özütoprak 19.00Altınordu-Balıkesirspor Baltok: Murat Erdoğan 21 Ocak Pazartesi: 19.00Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor: Erkan Engin



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