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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Balıkesirspor Baltok: 2 - Adana Demirspor: 1

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:21
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Orkun Aktaş, Oğuz Terzi

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe (Dk. 56 Doğa İşeri), Furkan Çil (Dk. 56 Kethevoama), Abdulkadir Özgen, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Bülent Cevahir

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tayyib Talha Sanuç, Galip Güzel, Berk Yıldız, Emre Nefiz, Pote, Anderson, Mitrovic, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Kosecki (Dk. 59 Traore)

Goller: Dk. 10 Pote (Adana Demirspor), Dk. 68 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan), Dk. 90+1 Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 40 Kurtuluş Yurt, Dk. 41 Anderson, Dk. 68 Tayyib Talha Sonuç (Adana Demirspor), Dk. 43 Muhammed Ali Doğan, Dk. 86 Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok)


BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Balıkesirspor Baltok, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:21
  1. Adana Demirspor
  2. Balıkesir
  3. Balıkesirspor BALTOK
  4. Futbol
  5. Spor Toto 1. Lig

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