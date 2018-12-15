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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Kardemir Karabükspor: 2 - Denizlispor: 3

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:05
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Emre Malok, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Altan

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Ali Kemal Yılmaz, Arda Belen, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran, Hüseyin Topbaş, Emre Eser, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt (Dk. 73 Arif Bostancı), Yusuf Akbulut

Denizlispor: Stackhowiak, Abdülkerim Bardakcı, Furkan Şeker, Taha Can Velioğlu, Kerem Can Akyüz, Burak Çalık (Dk. 87 Seddar Karaman), Recep Niyaz, Mehmet Akyüz (Dk. 45 Tisdell), Deniz Vural, Mbamba (Dk. 46 Burak Altıparmak), Ziya Alkurt

Goller: Dk. 3 Recep Niyaz, Dk. 15 Ziya Alkurt, Dk. 23 Burak Çalık (Denizlispor), Dk. 25 Yusuf Akbulut, Dk. 46 Berk Kervankıran (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Ali Kemal Yılmaz, Dk. 53 Berk Kervankıran, Dk. 59 Batuhan Kurt, Dk. 64 Emre Eser, Dk. 67 Yusuf Akbulut, Dk. 74 Ahmet Karadayı (Kardemir Karabükspor), Dk. 76 Recep Niyaz (Denizlispor)


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Denizlispor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 3-2 yendi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:05
  1. Denizlispor
  2. Futbol
  3. Kardemir Karabükspor
  4. Spor Toto 1. Lig

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