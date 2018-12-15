Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Afjet Afyonspor: 0 - Tetiş Yapı Elazığspor: 415 Aralık 2018 Cumartesi 15:56
Stat: Afyonkarahisar Zafer
Hakemler: Alper Çetin, Özgür Ertem, Kamil Çetin
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Arapi, Bayram Çetin, Yasin Yener, Sinan Özkan (Dk.46 Aykut Uluç), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter (Dk.74 Onur Ramazan Toprak), Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Erdi Zengin (Dk.46 Ali Kılıç)
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Kadir Bekmezci, Tatos, Adem Alkaşi, Bagayoko (Dk.90 Erhan Çınar), Ali Fırat Okur (Dk.84 Fatih Serkan Kurtuluş), Diarra, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Orhan Şam, Kadir Taşoğlu (Dk.60 Ahmet Aras)
Goller: Dk.3 Mehmet Yiğit, Dk.29 Diarra, Dk. 67, 73 Ahmet Aras (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk.28 Ersel Aslıyüksek, Dk.61 Ali Kılıç, (Afjet Afyonspor) Dk.39 Emre Öztürk, Dk.41 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor)
AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 4-0 mağlup etti.
YORUM YAZ