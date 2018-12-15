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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Gençlerbirliği: 2 - Gazişehir Gaziantep: 1

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:55
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ata Yıldırım, Abdullah Bora Özkara

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi (Dk. 90+3 Matei), Sessegnon (Dk. 71 Bekir Yılmaz), Mert Nobre, Dos Santos, Deniz Yılmaz (Dk. 63 Jailton), Selçuk Şahin, Alper Uludağ

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Bahadır Çiloğlu, Jefferson, Poepon (Dk. 74 Wanderson), Kerim Avcı (Dk. 61 Yusuf Cihat Çelik), Segbefia, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan (Dk. 80 Nihat Şahin), Rıdvan Şimşek, Del Valle

Goller: Dk. 31 Nadir Çiftçi, Dk. 89 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 47 Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı kartlar: Dk. 23 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), Dk. 77 Günay Güvenç (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kart: Dk. 67 Jailton (Gençlerbirliği)


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep'i 2-1 mağlup etti.

Osmanlı Stadı'nda devam eden zemin çalışması nedeniyle karşılaşma Eskişehir'de oynandı.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:55
  1. Eskişehir
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  3. Gazişehir Gaziantep
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