Futbol: Spor Toto 1. Lig
Gençlerbirliği: 2 - Gazişehir Gaziantep: 115 Aralık 2018 Cumartesi 15:55
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ata Yıldırım, Abdullah Bora Özkara
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi (Dk. 90+3 Matei), Sessegnon (Dk. 71 Bekir Yılmaz), Mert Nobre, Dos Santos, Deniz Yılmaz (Dk. 63 Jailton), Selçuk Şahin, Alper Uludağ
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Bahadır Çiloğlu, Jefferson, Poepon (Dk. 74 Wanderson), Kerim Avcı (Dk. 61 Yusuf Cihat Çelik), Segbefia, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan (Dk. 80 Nihat Şahin), Rıdvan Şimşek, Del Valle
Goller: Dk. 31 Nadir Çiftçi, Dk. 89 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 47 Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep)
Kırmızı kartlar: Dk. 23 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), Dk. 77 Günay Güvenç (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kart: Dk. 67 Jailton (Gençlerbirliği)
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep'i 2-1 mağlup etti.
Osmanlı Stadı'nda devam eden zemin çalışması nedeniyle karşılaşma Eskişehir'de oynandı.
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