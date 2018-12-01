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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Balıkesirspor Baltok: 0 - Denizlispor: 0

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:22
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Cemal Bingül, Çetin Öncel

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90+2 Kethevoama), Furkan Çil (Dk. 78 Mehmet Boztepe), Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk (Dk. 78 Muhammed Ali Doğan), Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 90+1 Gökhan Süzen), Recep Niyaz (Dk. 84 Burak Altıparmak), Burak Çalık (Dk. 69 Muhammed Himmet Ertürk), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Sarı kartlar: Dk. 80 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 90 Burak Altıparmak (Denizlispor)


BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:22
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