Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Balıkesirspor Baltok: 0 - Denizlispor: 001 Aralık 2018 Cumartesi 18:22
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Cemal Bingül, Çetin Öncel
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90+2 Kethevoama), Furkan Çil (Dk. 78 Mehmet Boztepe), Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk (Dk. 78 Muhammed Ali Doğan), Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 90+1 Gökhan Süzen), Recep Niyaz (Dk. 84 Burak Altıparmak), Burak Çalık (Dk. 69 Muhammed Himmet Ertürk), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Sarı kartlar: Dk. 80 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 90 Burak Altıparmak (Denizlispor)
BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.
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