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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Gazişehir Gaziantep: 1 - Boluspor: 0

25 Kasım 2018 Pazar 18:03
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Gaziantep

Hakemler: Süleyman Abay, Habip Tiryaki, Hasan Hüseyin Tetik

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan, Jefferson (Dk. 69 Kerim Avcı), Mustafa Sami Can Keskin, Segbefia (Dk. 83 Kubilay Aktaş), Oğulcan Çağlayan, Del Valle, Poepon (Dk. 65 Chabbi)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak, Uğur Akdemir, Ümit Kurt, Diarra, Melih Okutan, Burak Asan (Dk. 75 Sebaihi), Umut Gündoğan, Mustafa Durak (Dk. 63 Guido Koçer), Özgür Can Özcan (Dk. 46 Etoundi), Akabueze

Gol: Dk. 45+1 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 12 Akabueze, Dk. 15 Burak Asan, Dk. 19 Ufuk Budak, Dk. 49 Ümit Kurt (Boluspor), Dk. 14 Jefferson, Dk. 17 Segbefia, Dk. 20 Del Valle, Dk. 89 Chabbi, Dk. 90+3 Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep)


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Gazişehir Gaziantep, konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yendi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:03
  1. Boluspor
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Spor Toto 1. Lig

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