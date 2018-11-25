Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Adana Demirspor: 1 - Adanaspor: 125 Kasım 2018 Pazar 18:02
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Abdullah Bora Özkara
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mitrovic, Orhan Taşdelen, Hakan Bilgiç, Tayyib Talha Sanuç, Kosecki (Dk. 74 Kage), Berk Yıldız, Traore, Galip Güzel, Orkan Çınar, Pote
Adanaspor: Karacic, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Berkan Yıldırım, Kenan Karışık (Dk. 45 Abdulkadir Özdemir), Gökhan Sazdağı (Dk. 64 Ahmet Dereli), Hakan Barış (Dk. 90+3 Renan Diniz), Kone, Feczesin, Bumba
Goller: Dk. 15 Kosecki (Adana Demirspor), Dk. 85 Ahmet Dereli (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Kosecki, Dk 35 Pote, Dk. 37 Tayyib Talha Sanuç, Dk. 73 Kurtuluş Yurt (Adana Demirspor), Dk. 90+1 Hakan Barış, Dk. 90+2 Kone, Dk. 90+4 Feczesin (Adanaspor)
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor, ev sahibi olduğu derbide Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı.
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