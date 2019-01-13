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Futbol sahasında kayaklı koşu antrenmanı

- Muş Kayaklı Koşu Takımı sporcuları, kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı kentte, kayak pistine dönüştürdükleri şehir stadında Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor- Milli Takım Kayak Antrenörü Veysel Oğlağo:"Amacımız vatanımız için iyi sporcular yetiştirmek, uluslararası platformlarda, olimpiyatlarda derece elde etmek"

13 Ocak 2019 Pazar 13:44
Futbol sahasında kayaklı koşu antrenmanı


MUŞ (AA) - Muş Kayaklı Koşu Takımı sporcuları, kar motorlarıyla kayaklı koşu pistine dönüştürülen şehir stadında Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Muş'ta son günlerde etkili olan yağışların ardından kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Her yerin karla kaplanması nedeniyle antrenman yapacak yer bulamayan Muş Kayaklı Koşu Takımı sporcularının sıkıntısını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü giderdi. Karla kaplanan şehir stadını kar motorlarıyla tekerlekli kayak pistine dönüştüren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, sporculara daha güvenli ortamda antrenman yapma imkanı sundu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesine rağmen antrenmanlarını aksatmayan sporcular, motorun karı ezmesiyle oluşturulan pistte milli takım hayallerine ulaşmak için Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli Takım Kayak Antrenörü Veysel Oğlağo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kentte birçok başarılı sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

Kayaklı koşu alanında Muş'u ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Oğlağo, şöyle konuştu:

"Amacımız vatanımız için iyi sporcular yetiştirmek, uluslararası platformlarda, olimpiyatlarda derece almak. Gösterdiğimiz bu emek ve çaba ile bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Daha önce milli takımlara, olimpiyatlara sporcular gönderdik. Şu anda milli takımda da sporcularımız var. İnşallah daha büyük dereceler almayı hedefliyoruz. Zor şartlar altında hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bize bu konuda destek veren İl Müdürlüğümüze teşekkür ederim."

Sporculardan Evin Köse ise her gün okul çıkışında futbol sahasında hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırarak altın madalya almak istediklerini vurguladı.

Derya Kılınç da 2 yıl önce kayaklı koşuya başladığını kaydederek, "Yazın sıcağında, kışın soğuğunda tüm zorluklara rağmen antrenmanlarımızı yapıyoruz. Emeklerimizin boşa çıkmamasını istemiyoruz. Olimpiyatlara gidip ülkemize altın madalya kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 13:44
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  3. Muş Kayaklı Koşu Takımı
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