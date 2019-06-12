Futbol Okulu’nda son kayıt 15 Haziran Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ücretsiz Futbol Okulu” kayıtları, 15 Haziran Cumartesi günü sona eriyor.

Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ücretsiz Futbol Okulu” kayıtları, 15 Haziran Cumartesi günü sona eriyor.

Adapazarı Belediyesi Karaman Spor Kompleksi’nde düzenlenecek olan ücretsiz futbol okulu programına, 6-13 yaş arası her çocuk başvurabilirken, yapılan açıklamada, kayıtların 15 Haziran Cumartesi günü sona erdiği ve Futbol Okulu’nun 17 Haziran Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

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