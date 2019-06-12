Futbol Okulu’nda son kayıt 15 Haziran
Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ücretsiz Futbol Okulu” kayıtları, 15 Haziran Cumartesi günü sona eriyor.12 Haziran 2019 Çarşamba 15:05
Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ücretsiz Futbol Okulu” kayıtları, 15 Haziran Cumartesi günü sona eriyor.
Adapazarı Belediyesi Karaman Spor Kompleksi’nde düzenlenecek olan ücretsiz futbol okulu programına, 6-13 yaş arası her çocuk başvurabilirken, yapılan açıklamada, kayıtların 15 Haziran Cumartesi günü sona erdiği ve Futbol Okulu’nun 17 Haziran Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.
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