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Futbol: Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

- Türkiye, organizasyondaki ilk maçında ev sahibi İngiltere'ye 7-0 yenildi

03 Nisan 2019 Çarşamba 19:04
Futbol: Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur


İSTANBUL (AA) - Türkiye 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur'daki ilk maçında İngiltere'ye 7-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, İngiltere'de düzenlenen organizasyondaki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı.

Milliler, 25 ve 39. dakikalarda Ebony Salmon, 33 ve 36.dakikalarda Lucy Fitzgerald, 41 ve 70.dakikalarda Emily Syme ve 81.dakikada Lauren Hemp'in attığı gollerle sahadan 7-0 mağlup ayrıldı.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, elit turdaki ikinci maçında 6 Mart Cumartesi günü İtalya ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 19:04
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