Futbol: Hazırlık maçı 19 Yaş Altı Milli Takımı, Belarus'u 2-1 yendi



İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, deplasmanda Belarus ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Minsk'te oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini Atalay Yıldırım ve İlkay İşler kaydetti. Belarus'un golünü ise penaltıdan Aleh Nikifarenka attı. Ay-yıldızlı takım, Belarus ile 1 Ağustos Perşembe günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

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