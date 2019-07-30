Futbol: Hazırlık maçı
19 Yaş Altı Milli Takımı, Belarus'u 2-1 yendi30 Temmuz 2019 Salı 21:24
İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, deplasmanda Belarus ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Minsk'te oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini Atalay Yıldırım ve İlkay İşler kaydetti. Belarus'un golünü ise penaltıdan Aleh Nikifarenka attı.
Ay-yıldızlı takım, Belarus ile 1 Ağustos Perşembe günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.
YORUM YAZ