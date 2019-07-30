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Futbol: Hazırlık maçı

19 Yaş Altı Milli Takımı, Belarus'u 2-1 yendi

30 Temmuz 2019 Salı 21:24
Futbol: Hazırlık maçı


İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, deplasmanda Belarus ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Minsk'te oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini Atalay Yıldırım ve İlkay İşler kaydetti. Belarus'un golünü ise penaltıdan Aleh Nikifarenka attı.

Ay-yıldızlı takım, Belarus ile 1 Ağustos Perşembe günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 21:24
  1. 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı
  2. Belarus
  3. Futbol
  4. Hazırlık maçı

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