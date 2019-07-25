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Futbol: Hazırlık maçı

- Galatasaray: 1 - Augsburg: 4

25 Temmuz 2019 Perşembe 22:19
Futbol: Hazırlık maçı


INNSBRUCK (AA) - Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı maçta Almanya'nın Augsburg takımına 4-1 yenildi.

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçında Augsburg ile karşılaştı.

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Emre Taşdemir, Donk, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ryan Babel ve Erencan Yardımcı 11'i ile çıktı.

Mücadelenin ilk yarısında topa daha çok sahip olan Alman ekibi, 14. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 31. dakikasında Carlos Gruezo'nun uzaktan şutunda Niederlechner'in dokunduğu top kaleci İsmail'i şaşırtarak ağlara gitti ve fark 2'ye çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Augsburg'un üstünlüğüyle sona erdi.

Teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarının başında Okan Kocuk, Valentine Ozornwafor, Mariano Filho, Yutu Nagatomo, Kostantinos Mitroglou'yu oyuna aldı. Terim, ilerleyen dakikalarda ise Ömer Bayram, Atalay Babacan, Metehan Mertöz, Mustafa Kapı, Gökay Güney, Ali Yavuz Kol'u sahaya sürdü.

Maçın 53. dakikasında kaleci Okan Kocuk ile savunmadaki Ahmet Çalık'ın anlaşmazlığında kaptırılan topa son olarak vuran Andre Hahn fileleri havalandırdı ve farkı 3'e çıkardı. Bir dakika sonrasında Stefano Russo ceza sahası dışından şutuyla skoru 4-0'a getiren golü kaydetti. 87. dakikada Ömer Bayram ile fileleri havalandıran Galatasaray, maçtaki ilk golünü attı. Müsabaka, Augsburg'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alman takımı Leipzig ile yaptığı maçı da 3-2 kaybetmişti.



- Erencan ilk kez ilk 11'de


Galatasaray'ın 17 yaşındaki golcüsü Erencan Yardımcı, A takımla ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı.

Kampın dikkati çeken oyuncularından olan Erencan, Augsburg müsabakasına ilk 11'de forma giydi.

Erencan, Leipzig ile oynanan hazırlık maçında da sonradan oyuna girerek takımının attığı 2. golün hazırlayıcısı olmuştu.


- Kaleci İsmail'den büyük hata


Galatasaray kalecisi İsmail Çipe'nin yaptığı hatayla rakibine ciddi bir pozisyon verdi.

Müsabakanın 9. dakikasında kendisine gelen geri pasta topu ayağından çıkarmak yerine rakibini geçmeyi deneyen İsmail, meşin yuvarlağı Florian Niederlechner'e kaptırdı.

Ceza sahası yayı üzerinde İsmail'in baskısında Niederlechner'in boş kaleye vurduğu top üstten auta çıktı. Pozisyonda hakem Walter Altmann İsmail Çipe'nin Augsburglu futbolcuya faul yaptığını belirtti.


- Okan Kocuk ilk maçında


Galatasaray'ın yeni transferi Okan Kocuk ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan genç file bekçisi, mücadelenin 46. dakikasında İsmail Çipe'nin yerine oyuna dahil oldu.


- Augsburg'dan 9 değişiklik birden


Augsburg Teknik Direktörü Martin Schmidt, aynı anda 9 futbolcusunu değiştirdi.

Müsabakayı 4-0 önde götüren Alman ekibinin teknik direktörü, 62. dakikada 9 futbolcusunu birden kenara aldı. İkinci yarının başında da bir değişiklik yapan Schmidt, kaleci Andreas Luthe hariç oyundaki 10 futbolcusunu da değiştirmiş oldu.


- Taraftarlar sahaya girdi


Karşılaşmanın ardından Galatasaray taraftarları sahaya girdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya koşan bir grup taraftar, sarı-kırmızılı futbolcularla fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 22:19
  1. Augsburg
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Hazırlık maçı
  5. Okan Kocuk
  6. SÜPERLİG

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