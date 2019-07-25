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Futbol: Hazırlık maçı

- Fenerbahçe: 1 - Hertha Berlin: 2

25 Temmuz 2019 Perşembe 21:42
Futbol: Hazırlık maçı


GRAZ (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'e 2-1 yenildi.

Fenerbahçe ile Hertha Berlin, Graz yakınındaki Hartberg Stadı'ndaki karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip karşılaşmaya Harun Tekin, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Moses ve Vedat Muric ilk 11'iyle başladı.

Hertha Berlin ise Jarstein, Boyata, Rekik, Stark, Plattenhard, Grujic, Leckie, Esswein, Duda, Kalou ve Selke ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Hertha Berlin golleri 58. dakikada Daishawn Redan ve 80. dakikada Vedad Ibisevic'ten geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise yeni transferlerden Allahyar Sayyadmanesh 82. dakikada filelere gönderdi.

58. dakikada gelişen atakta orta sahadaki top kaybıyla hızlı gelişen Alman ekibinin atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Lukas Klünter'in yerden içeriye çevirdiği topu Redan düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. Hertha Berlin'in ikinci golünde de Lukas Klünter'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vedad Ibisevic'in şutunda top filelerle buluştu. Bu golden iki dakika sonra ise sağ kanattan ceza sahasına giren Murat Sağlam'ın yerden gönderdiği pasla topla buluşan Allahyar Sayyadmanesh'in düzgün vuruşunda top ağlara gitti.


- Yanal'dan zorunlu değişiklik


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bir önceki hazırlık karşılaşması olan Wolfsburg maçına göre zorunlu tek değişiklik ile takımını Hertha Berlin karşısında sahaya sürdü.

Yanal, sağ alt adalesindeki sertleşme nedeniyle tedbir amaçlı kadroya alınmayan Tolga Ciğerci'nin yerine bu mücadelede Tolgay Arslan'a ilk 11'de şans verdi. Sarı-lacivertli takımda belindeki ağrı nedeniyle Miha Zajc da tedbir amaçlı olarak kadroya alınmadı.


- Tolgay Arslan sakatlandı

Mücadelenin 10. dakikasında Tolgay Arslan sakatlandı. Sağ ayak bileği burkulan Tolgay'ın yerine 12. dakikada Mehmet Ekici oyuna dahil oldu.

Sahayı sedyeyle terk eden Tolgay'ın durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı belirtildi.


- Altay Bayındır ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi

Ersun Yanal ikinci yarıya iki değişiklik ile başladı. Serdar Aziz'in yerine Sadık Çiftpınar, kaleci Harun Tekin'in yerine de Altay Bayındır oyuna dahil oldu.

Sağ el parmağındaki sakatlık nedeniyle elinde bulunan atel geçtiğimiz hafta çıkartılan kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli formayı ilk kez Hertha Berlin karşısında giydi.

Yanal, 61. dakikada da iki oyuncu değişikliğine gitti Victor Moses'ın yerine Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım'ın yerine de Abdülcebrail Akbulut oyuna girdi.

Sarı-lacivertli takımda kaptan Emre Belözoğlu 69. dakikada Ozan Tufan'ın yerine, 77. dakikada Garry Rodrigues'in yerine Yusuf Mert Tunç, 80. dakikada sakatlanan Alper Potuk'un yerine Allahyar Sayyadmanesh oyuna girdi.

Bu arada karşılaşma sonrasında oyuncular soyunma odasına giderken aralarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 21:42
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Hertha Berlin
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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