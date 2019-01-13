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Futbol: Hazırlık maçı

Demir Grup Sivasspor: 2 - Sepsi Sf. Gheorghe: 1

13 Ocak 2019 Pazar 18:55
Futbol: Hazırlık maçı

SİVAS (AA) - Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, kamptaki son hazırlık maçında Romanya'nın 1. Lig ekiplerinden Sepsi Sf. Gheorghe takımını 2-1 mağlup etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Sivasspor, mücadelenin ilk yarısını Serhiy Rybalka'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Sivas temsilcisi Douglas'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Sepsi Sf. Gheorghe takımının tek golü ise mücadelenin 90. dakikasında Mensah Joseph'den geldi.

Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Sivas ekibi, kamptaki ilk hazırlık maçında Partizani ile 1-1 berabere kalmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 18:55
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Hazırlık maçı
  4. Sepsi Sf. Gheorghe
  5. SÜPERLİG

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