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Futbol: Haftanın programı

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları yapılacak

05 Mart 2019 Salı 10:16
Futbol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları, bugün ve yarın oynanacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 25. hafta bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Kırmızı Grup ile TFF 3. Lig'de 25. hafta müsabakalarının tamamı yarın yapılacak.

Liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:


- TFF 2. Lig


Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Şanlıurfaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Şanlıurfa 11 Nisan)

14.30 Darıca Gençlerbirliği-Kırklarelispor (Darıca)

14.30 Fatih Karagümrük-BAK Spor (Atatürk Olimpiyat)

14.30 Menemen Belediyespor-Sivas Belediyespor (Menemen)

14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Etimesgut Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.30 Tokatspor-Zonguldak Kömürspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

14.30 Tuzlaspor-Kahramanmaraşspor (Tuzla Belediye)

14.30 Tarsus İdmanyurdu-Fethiyespor (Tarsus)

14.30 Bandırmaspor Baltok-Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)


Beyaz Grup:

Bugün:

14.30 Hacettepe-Ankara Demirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Yarın:

14.00 Sakaryaspor-Gümüşhanespor (Yeni Sakarya Atatürk)

14.30 Niğde Anadolu-Amed Sportif Faaliyetler (Niğde 5 Şubat)

14.30 Bayrampaşa-Kastamonuspor 1966 (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.30 UTAŞ Uşakspor-Eyüpspor (Uşak 1 Eylül)

14.30 Sarıyer-İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.30 Manisaspor-Sancaktepe Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Yılport Samsunspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)


- TFF 3. Lig


1 Grup:

Yarın:

14.00 Erzin Belediyespor-Erbaaspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

14.00 Yomraspor-Hekimoğlu Trabzon (Yomra)

14.00 Artvin Hopaspor-Silivrispor (Hopa)

14.30 Nazilli Belediyespor-Gebzespor (Nazilli)

14.30 Körfezspor-Ergene Velimeşespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

14.30 Tire 1922-Nevşehir Belediyespor (Tayfur Çiçek)

14.30 Kozan Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (İsmet Atlı)

14.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Şile Yıldızspor (Tepecik Şenol Güneş)


2. Grup:

Yarın:

14.00 Elaziz Belediyespor-Ofspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

14.00 Yeni Orduspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (19 Eylül)

14.00 Adıyaman 1954-Bergama Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Osmaniyespor (Van Atatürk)

14.30 Kemerspor 2003-Altındağ Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)

14.30 Sultanbeyli Belediyespor-Pazarspor (Maltepe Hasan Polat)

14.30 Karşıyaka-Kızılcabölükspor (İzmir Atatürk)

14.30 Alibeyköyspor-Kırşehir Belediyespor (Alibeyköy)

14.30 Düzcespor-Esenler Erokspor (Düzce 18 Temmuz)


3. Grup:

Yarın:

14.00 Bayburt İl Özel İdare-Bucaspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 1461 Trabzon-Gölcükspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

14.00 Cizrespor-Fatsa Belediyespor (Cizre İlçe)

14.00 Diyarbekirspor-Bağcılarspor (Diyarbakır)

14.30 Kocaelispor-Serik Belediyespor (Kocaeli)

14.30 Karacabey Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.30 Ankara Adliyespor-Halide Edip Adıvarspor (Ankara OSTİM)

14.30 Yeni Çorumspor-Payasspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

14.30 Muğlaspor-Turgutluspor (Muğla Atatürk)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:16
  1. Beyaz Grup
  2. Futbol
  3. Kırmızı Grup
  4. TFF 2. Lig
  5. TFF 3. Lig

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