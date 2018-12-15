Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası





ANKARA (AA) - 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci turunda Guadalajara'yı 3-2 yenen Kashima Antlers, yarı finalde Real Madrid'in rakibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ikinci tur mücadelesinde, Japonya ekibi Kashima Antlers ile Meksika temsilcisi Guadalajara karşılaştı.

El Ayn kentindeki Hazza Bin Zayed Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan Guadalajara, 3. dakikada Angel Zaldivar'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Kashima Antlers, 49. dakikada Ryota Nagaki, 69. dakikada penaltıdan Serginho ve 84. dakika Hiroki Abe'nin ağları sarsmasıyla 3-1 öne geçti. Guadalajara, 90+4'üncü dakikada Kashima Antlersli Leo Silva'nın kendi kalesine attığı golüyle umutlanmasına rağmen Japonya ekibi, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Kashima Antlers, böylece 19 Aralık'taki yarı final turunda İspanya temsilcisi Real Madrid'in rakibi oldu. 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 22 Aralık'ta başkent Abu Dabi'deki Zayed Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.