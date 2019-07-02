Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası - İngiltere'yi 2-1 mağlup eden ABD, adını finale yazdırdı



İSTANBUL (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD, İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükseldi. Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın yarı finalinde İngiltere ile ABD karşı karşıya geldi. ABD, 10. dakikada Christen Press ve 31. dakikada Alex Morgan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İngiltere'nin golünü 19. dakikada Ellen Toni White kaydetti. İngiliz futbolcu Steph Houghton'ın 84. dakikada penaltı atışından yararlanamadığı mücadeleyi ABD, 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı. İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen Millie Bright, 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kupadaki diğer yarı final mücadelesinde yarın Hollanda ile İsveç karşılaşacak.

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