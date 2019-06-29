Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası - Almanya'yı 2-1 yenen İsveç, adını yarı finale yazdırdı



İSTANBUL (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Almanya'yı 2-1 yenen İsveç, yarı finale çıktı. Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde Almanya ile İsveç, Rennes kentindeki Roazhon Park Stadı'nda karşılaştı. Almanya, maçın 16. dakikasında Lina Magull ile 1-0 öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra Sofia Jacobsson ile beraberliği yakalayan İsveç, 48. dakikada Stina Blackstenius'un golüyle rakibini 2-1 mağlup etti ve son yarı finalist oldu. İsveç, yarı finalde Hollanda ile karşılaşacak.

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