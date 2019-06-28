Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası - Fransa'yı 2-1 mağlup eden ABD adını yarı finale yazdırdı



İSTANBUL (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Fransa'yı 2-1 yenen ABD yarı finale çıktı. Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde ev sahibi ülke, başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda ABD ile karşılaştı. ABD, mücadelenin ilk yarısını 5. dakikada Megan Anna Rapinoe'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. Aynı futbolcunun 65. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkaran ABD, 81. dakikada Wendie Renard'ın golüne engel olamasa da kalan dakikalarda skoru korudu ve tur atlayan taraf oldu. ABD yarı finalde İngiltere ile eşleşti.



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