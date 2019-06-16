Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası - Hollanda, Kamerun'u 3-1 yendi

ANKARA (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 9. gününde, E Grubu'nda iki maç oynandı. Öne çıkan maçta, son Avrupa şampiyonu Hollanda, Kamerun'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı garantiledi. Gruptaki diğer maçta Kanada, Yeni Zelanda'yı 2-0 yendi. 7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.



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