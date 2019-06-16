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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

- Hollanda, Kamerun'u 3-1 yendi

16 Haziran 2019 Pazar 00:00
Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

ANKARA (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 9. gününde, E Grubu'nda iki maç oynandı.

Öne çıkan maçta, son Avrupa şampiyonu Hollanda, Kamerun'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Gruptaki diğer maçta Kanada, Yeni Zelanda'yı 2-0 yendi.

7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.


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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 00:00
  1. FIFA Kadınlar Dünya Kupası
  2. Fransa
  3. Hollanda
  4. Kamerun

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