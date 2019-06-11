Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Turnuvanın finalinde Güney Kore ile Ukrayna karşılaşacak



ANKARA (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Ekvador'u 1-0 mağlup eden Güney Kore, finalde Ukrayna'nın rakibi oldu. Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Ekvador ile Güney Kore, Lublin Stadı'nda karşı karşıya geldi. Güney Kore, 39. dakikada Choi ile bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak finalde Ukrayna'nın rakibi oldu.

Organizasyonda, İtalya ile Ekvador arasındaki üçüncülük maçı 14 Haziran Cuma, Güney Kore ile Ukrayna arasındaki final karşılaşması ise 15 Haziran Cumartesi günü oynanacak.



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