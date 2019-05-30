Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası





İSTANBUL (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın 8. gününde 4 maç oynandı.



Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada C ve D gruplarında 4 maç yapıldı.

Norveç'in Honduras'ı 12-0 yendiği C Grubu maçında rakip fileleri 9 kez havalandıran Salzburg oyuncusu Erling Haland, turnuvada bir maçta en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı.

Haland, 1997'de Güney Kore'ye 6 gol atan Brezilyalı Adailton'un rekorunu ele geçirdi.

C Grubu'nda Uruguay ve Yeni Zelanda, D Grubu'nda da Ukrayna ve ABD, ilk iki sırayı alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Gruplarda Norveç ve Nijerya ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girebilmek için bekleyecek.

Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



C Grubu:



Yeni Zelanda-Uruguay: 0-2



Norveç-Honduras: 12-0



D Grubu:

Nijerya-Ukrayna: 1-1

ABD-Katar: 1-0



