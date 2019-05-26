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Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

- A ve B gruplarında ikinci karşılaşmalar oynandı- B grubunda 2'de 2 yapan İtalya, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

26 Mayıs 2019 Pazar 23:48
Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası


ANKARA (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası A ve B gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın 4. gününde dört maç oynandı.

Ekvador'u 1-0 yenen İtalya, B grubundaki ikinci karşılaşmasını da kazandı ve adını son 16 turuna yazdırmayı garantileyen ilk takım oldu.

15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Senegal-Kolombiya: 2-0

Polonya-Tahiti: 5-0

B Grubu

Meksika-Japonya: 0-3

Ekvador-İtalya: 0-1


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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 23:48
  1. FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
  2. Futbol
  3. İtalya

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